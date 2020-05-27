شكرا لقرائتكم خبر عن "الجرى فى الطرقات".. وسيلة نجوم كرة القدم بالأردن للتغلب على إغلاق الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت ممارسة رياضة الجري على الطرقات، ملاذا لعدد كبير من نجوم كرة القدم الأردنية، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، في ظل استمرار إغلاق الملاعب، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الادرنية، بات منظر نجوم الكرة وهم يركضون في الشوارع، مشهدا يوميا متكررا، سعيا من اللاعبين للتغلب على غياب المباريات والتدريبات التي كانت تحتل حيزا كبيرا من أوقاتهم قبل التغييرات التي احدثها فيروس كورونا .

وأكد عدد من اللاعبين أن الاستمرار في اغلاق الملاعب منعا للتجمعات، فرض عليهم أسلوب حياة جديدا يتمثل بالالتزام بتدريبات يومية فردية، والحفاظ على ممارسة الجري في الشوارع للحفاظ على جاهزيتهم بشكل نسبي، أملا في عودة الحياة قريبا للملاعب والأنشطة الرياضية.

وقال لاعب فريق السلط لكرة القدم عبدالله ذيب انه يخصص ساعة يوميا، لممارسة الجري على الطرقات، لمواجهة غياب التدريبات الجماعية واغلاق الملاعب، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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فيما أوضح لاعب الحسين اربد نزار الرشدان أن الهرولة اليومية في الشوارع باتت أمرا اعتياديا، في ظل تواصل اغلاق الملاعب، لافتا إلى قيام عدد كبير من زملائه في النادي والأندية الأخرى باتباع هذه الرياضة التي تساعد على مواجهة غياب المباريات والتدريبات.

وأضاف انه في بداية أزمة كورونا، ونتيجة لظروف الحجر المنزلي، اعتدنا على اجراء تدريبات فردية منزلية، قبل أن يسهم تخفيف الحظر في اتاحة المجال لنا للركض خارج المنزل، ولكن بعيدا عن الملاعب التي ما تزال مغلقة بسبب الاجراءات الحكومية الهادفة إلى منع الاختلاط للحد من انتشار الفيروس.

وأعتبر المحترف اللبناني في صفوف فريق الرمثا ماجد عثمان أن تأثيرات فيروس كورونا اصابت القطاع الرياضي، الأمر الذي فرض على اللاعبين ابتكار طرق جديدة وغير اعتيادية في التدريبات للحفاظ على جاهزيتهم البدنية لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.