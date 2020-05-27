شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل عودة الموظفين انتظاراً لنتيجة اختبار كورونا لمحمود سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترقب نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، والتى ستظهر مساء اليوم الأربعاء سواء إيجابية أو سلبية.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل عودة الموظفين بصورة طبيعية فى حال خروج عينة اختبار محمود سعد إيجابية وتعقيم مبنى اتحاد الكرة، إلى جانب إجراء اختبارات للموظفين الذين خالطوا المدير الفنى للجبلاية فى الأيام الماضية، أما فى حال سلبية الحالة فسيعود العمل بصورته المعتادة مطلع الأسبوع المقبل، مع وضع العديد من الاحترازات الطبية.

وكشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة من المقرر أن تظهر مساء اليوم أو غداً على أقصى تقدير، مؤكداً أن محمود سعد عقب رؤيته أمس تحسنت حالته الصحية متمنياً أن تخرج النتيجة سلبية.

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وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا أمس بعد الاشتباه فى إصابته بعد تعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعر.

ويترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة نتيجة التحليل الخاص بمحمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة والتى ستظهر اليوم الأربعاء، لتحليل فيروس كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقباله عدد من المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الايام الماضية، حيث قام سعد بعمل اختبار للفيروس وينتطر نتيجته سواء بالايجاب او السلب، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ عدة أيام.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة إيجابية عينة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه فى الأسابيع الماضية للإطمئنان عليهم، و منع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا فى حدود المطلوب أما فى حالة سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعى والعودة تدريجيا للعمل.