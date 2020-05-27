شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يترقب وصول عرض سعودي كبير بعد قرار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب المغربى وليد آزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، وصول عرض من أحد أندية القمة فى الدورى السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبذلك ينضم العرض السعودى المرتقب لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم وليد آزارو الصيف المقبل، فى ظل رفض الاتفاق السعودى تجديد إعارة اللاعب أو شرائه نهائياً لأسباب مالية، وكذلك رفض الأهلى استعادة مهاجمه المغربى لعدم حاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويجهّز وليد آزارو عدة عروض عربية وأوربية لمناقشتها مع القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما رفض الاتفاق تجديد الإعارة أو شراء اللاعب نهائياً، كما أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عدم حاجته للمهاجم المغربى، وأبلغ مسئولو الأهلى وليد آزارو بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

وأعلن نادى الاتفاق مؤخراً عدم تجديد إعارة وليد آزارو وأكد النادى السعودى أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، لكن الأهلى رفض عودة اللاعب بناءً على رؤية رينيه فايلر الذى يرى أن طريقة لعب المهاجم المغربى لا تُناسب خطته، وبذلك من الأفضل أن يستمر خارج النادي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسي، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلى وسيناقش اللاعب هذه العروض مع القلعة الحمراء قريباً لاختيار أحدهم.