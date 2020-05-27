شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وفيفا × 7 مشاهد حالية.. نادى القرن أحدث القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر قضية "بطل القرن الحقيقى" على كل المجريات داخل أروقة نادى الزمالك، بعدما قررت إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة لإعادة فتح ملف نادى القرن الأفريقى، مطالبين بالحصول على اللقب، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية فى القرن الماضي، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" من قبل فى تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى ما زال الزمالك وجماهيره يعتقدون أنها حق مسلوب منهم مع نهاية القرن الـ20.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، ولم يستبعد اللجوء إلى القضاء خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على اللقب.

رئيس الزمالك قرر أيضا الاستعانة ببعض خبراء اللوائح داخل مصر وخارجها، لدعم الملف الذى يعده للحصول على لقب نادى القرن فى الفترة المقبلة.

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ورغم حالة التوقف التى تعيشها الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن نادى الزمالك استغل هذه الفترة فى زيادة معاركه الخارجية التى يخوضها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.

وتوقف الدورى المصرى منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كان الزمالك يحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 18 نقطة عن الأهلى صاحب الصدارة.