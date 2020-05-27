شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: نتيجة اختبار كورونا لمدير الجبلاية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التى أجراها محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة من المقرر أن تظهر مساء اليوم أو غداً على أقصى تقدير، مؤكداً أن محمود سعد عقب رؤيته أمس تحسنت حالته الصحية متمنياً أن تخرج النتيجة سلبية.

وحرص وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي على الإطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا أمس بعد الاشتباه فى إصابته بعد تعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعر.

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ويترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة نتيجة التحليل الخاص بمحمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، والتى ستظهر اليوم، الأربعاء، لتحليل فيروس كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقباله عددا من المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الأيام الماضية، حيث قام سعد بعمل اختبار للفيروس وينتطر نتيجته سواء بالايجاب أو السلب، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ عدة أيام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.