شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيش من وزارة الرياضة على الأندية ومراكز الشباب بعد شائعة ديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، مديرى مديريات الشباب بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بإجراء حملات تفتيشية لمتابعة ومراقبة مدى التزام الأندية ومراكز الشباب بقرار الغلق، حتى الآن، وعدم استقبال الأعضاء وأعضاء الجمعية العمومية، إلا بعد الإعلان رسميا عن فتح الأندية والمراكز أيضا .

ومن المقرر أن تقوم كل مديرية بمتابعة مراكز الشباب التابعة لها، والهيئات الرياضية ومدى التزامهم بقرار الغلق، لضمان سلامة وصحة أعضاء تلك المراكز و الأندية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعلق النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

ويأتى تكليف صبحى للمديريات بعد الشائعة التى انتشرت أمس عن فتح حمام السباحة بنادى ديروط بمحافظة أسيوط واستقباله للاعضاء، وهو ما تم نفيه من جانب الوزارة، وتبين أن الصور المتداولة لأحد الحمامات الخاصة، ولا تمت لنادى ديروط بصلة، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط، وإحالة المسئولين عنه للتحقيق.

وتؤكد الوزارة أنها تعكف حاليا على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضى تدريجيا منتصف يونيو المقبل، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والأندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.