عادل إمام وكريم عبد العزيز والسندريلا يسيطرون على عقول نجمات الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا نجم أو نجمة مفضلة على صعيد الممثلين ونجوم الألعاب المختلفة بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات يتجردن فيه من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية و من يحبونه على الصعيد الفنى، حيث وجه الخليج 365 سؤال من هو النجم أو النجمة المفضلة لدى عدد من النجمات فى التقرير التالى: نوران جوهر بطلة الاسكواش تحب السندريلا سعاد حسنى سارة عاصم نجمة الكارتيه تعشق الفنانة يسرا . جيانا فاروق بطلة الكاراتيه تحب عادل إمام رحاب جمعة محترفة كرة اليد فى فرنسا بفريق سان جينيان تحب السندريلا سعاد حسنى . نهلة سامح كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تحب كريم عبد العزيز وفاتن حمامة نصرة عيد عبد الملك نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى تحب ياسمين عبد العزيز وعادل إمام. ياسمين نوح نجمة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك تعشق ويل سميث وهند صبرى . Advertisements يسرا حلمى بطلة منتخب تنس الطاولة تحب أمينة خليل. دعاء حلمى نجمة اليد فى الأهلى تحب كريم عبد العزيز و صبا مبارك . مها عبد السلام بطلة أفريقيا فى الغطس تحب نيللى كريم ومى عمر . فرح رمزى نجمة الكرة الطائرة السابقة فى الشمس تحب أنجيلينا جولى . بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى تعشق فاتن حمامة . بيريهان الديب لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الصيد تحب السندريلا سعاد حسنى . سارة سمير بطلة رفع الأثقال تحب دنيا سمير غانم لينا عرابى نجمة السلاح تحب دنيا سمير غانم

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