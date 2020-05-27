شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: طاقات شباب أفريقيا تدفعهم لعهد جديد من التقدم والتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر فى تحقيق الرؤية الأفريقية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع الشعوب الأفريقية، بناءً على رؤية القيادة السياسية، وتزامنا مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وأضاف صبحي أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التى تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الأشقاء الأفارقة والعمل على تعزيز مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم فى مجال القيادة واتخاذ القرارات والعمل على استثمار طاقات الشباب الأفريقى وابتكاراتهم ما يسهم بفاعلية فى تحسين وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية بالقارة، باعتبارهم أحد أهم ثروات وإمكانيات القارة فى مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها.

وأضاف وزير الرياضة، فى بيان نشرته الوزارة، أن الدولة لديها إيمان بأن الطاقة الكبيرة لدى الشباب الأفريقى يمكن أن تدفع القارة إلى عصر جديد من التنمية والتقدم والعمل على تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقى لعام 2063 بالتزامن مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى الفكر الإيجابى والمبدع لشباب القارة السمراء الذى يدفعها إلى التقدم والرقي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية النشاط الرياضى فى خلق أجيال قادرة على تحمل مسؤولية النهوض بالقارة، تحرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الأفريقية وإقامة المنتديات بحضور أبناء القارة السمراء لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا، ترسيخاً للهوية الأفريقية وإعلاءً لمبادئ التضامن الأفريقى والتأكيد على دور مصر الريادى فى الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة.