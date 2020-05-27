شكرا لقرائتكم خبر عن جمل من ذهب صاغها المعلقون.. أبرزها "بيبو وبشير.. بيبو والجون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل جربت يوماً أن تشاهد مباراة صامته دون تعليق؟، هذا الأمر قد يفقدك متعة كثيرة فلا شعور بالهجمات الخطيرة ولا فرحة مع الأهداف المسجلة، بل إن بعض المباريات التى تصيبك بالملل قد تراها أفضل مباراة كرة قدم إذا وجد معلقا رياضيا يثير حماسك مع كل كرة وتسديدة و"ترقيصة"، فـالتعليق الرياضي لا يمكن أن ينفصل عن تلك الجماليات الفنية داخل المستطيل الأخض، بل هو من يبروزها فى إطار مناسب مخاطباً قلبك قبل عقلك، ولهذا اختلفت مذاهبه وتنوعت فنونه واختلفت مع الأذواق الجماهيرية التى تفضل أن تسمع المباراة بصوت هذا المعلق الذى يقدم كما كبيرا من المعلومات، أو ذاك الذى يصيغ جملاً ذهبية إفيهات مضحكة يجلعلك تشاهد أكثر مباراة مملة على أنه فيلم ممتع لا تريد انتهائه.

محمد لطيف "الكورة اجوان"

يعتبر محمد لطيف، نجم الزمالك السابق، أحد أساطير التعليق الرياضى فى الزمن الجميل ومازالت الجمل التى صاغها تتكرر إلى يومنا هذا، دون أن تشعر بأنها تنتمى إلى عصر بائد وانتهت، ومن أشهر جمله التعليقية "الكورة أجوان"، و" الجايات أكتر من الرايحات".

محمود بكر "لو بتشرب سيجارة وكوباية شاى فى البلكونة بقولك ادخل الأهلى جاب جول"

إذا فتشت وراء الراحل محمود بكر ستتعب بحثاً، فكل جملة صاغها أجمل من التى قبلها، ولأنه ينتمي إلى مدرسة التلقائية فما زالت تلقائيته عالقة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة، ولكم أضحكنا معه على بعض العبارات الطريفة واصفاً اللاعبين أو المباراة، إلا أن أشهر عباراته "لو بتشرب سيجارة وكوباية شاى فى البلكونة بقولك ادخل الأهلى جاب جول"، وكأنه ينادى على المشاهد الغاضب من هزيمة فريقه أو الذى شعر بالملل ليعود لأن هناك حدثا مهما سيفوته.

مدحت شلبي "بيبو وبشير.. بيبو والجون"

لمدحت شلبي جنرال التعليق الرياضي العديد من الجمل التلقائية والكوميدية، إلا أن أشهرها وأكثرها انتشاراً خاصة بين جماهير الأهلي هى جملة "بيبو وبشير.. بيبو والجون"، التي أطلقها فى قمة الأهلي والزمالك عام 2002، عندما استطاع بيبو لاعب القلعة الحمراء الهروب من رقابة بشير التابعي مدافع الزمالك 4 مرات خلال المباراة مسجلاً سوبر هاتريك ليفوز الأهلي بنتيجة 6/1 في لقاء تاريخي بين الفريقين وتكررت تلك العبارة الشهيرة 4 مرات.

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ميمي الشربيني "مواليد منطقة الجزاء"

من لاعب بين صفوف الأهلي إلى معلق رياضي كان ذلك تطور ميمي الشربيني بعد اعتزال كرة القدم، وعلى مدار سنوات أمتع الشربيني عشاق الساحرة المستديرة بجمله التعليقية والتي كان أشهرها، "آخر عنقود الموهوبين"، "إكسترا مهارات، إكسترا حواس" و"مواليد منطقة الجزاء".

حمادة إمام "وهوباااااا.. جوا الجول.. هاتها من الشبكة "

يعد الراحل حمادة إمام، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، ونجم فريقه فى الستينيات، واحدا من أبرز المعلقين الرياضيين الذين تركوا بصمة مميزة على عشاق ومتابعى كرة القدم فى مصر، خلال تعليقه على مختلف البطولات المحلية والدولية، وأشهر إيفهات حمادة إمام كانت "وهوباااااا.. جوا الجول.. هاتها من الشبكة ".

على زيوار

على زيوار كان صاحب أشهر إفيهات فى تاريخ الكرة المصرية فى التعليق على المباريات، وكان من أبرزها "أنا مش متكيف من الماتش ده"، "أيه الحلاوة دى"، "يا ولد يا ولد يا ولد".

أيمن الكاشف "القطايف واللطايف والحلويات"

انضم أيمن الكاشف إلى تلك الكتيبة العظيمة من المعلقين بأسلوبه المميز، ولفت الأنظار بأكثر من عبارة تلقائية لعل أكثرها شهرة "يا عيني يا عيني على القطايف واللطايف والحلويات"، "رمضان أبو التفانين حدوتة مصرية".