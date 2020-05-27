شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الدوري.. الاتحاد الألماني يحدد موعد مباريات نصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تحديد موعد جديد لمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت مباريات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، قد استأنفت يوم 16 مايو الجاري بعد توقف دام 65 يوما.

ويلعب فريق ساربروكين ضد بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 9 يونيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

بينما سيقام نصف النهائي الآخر بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء 10 يونيو في نفس التوقيت.