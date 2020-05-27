شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لحسم مصير الدوري الإيطالي الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يجتمع مسؤولو رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، غدًا الخميس، مع حكومة البلاد، من أجل تحديد مصير الموسم الذي توقف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتحدث وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، خلال الجلسة مع الاتحاد الإيطالي ومسؤولو رابطة الدوري، عن ما إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة 3 أشهر من التوقف، وتحديدا منذ الـ9 من مارس.
وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، على أمل عودة المنافسات في 13 يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوما بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى الرابع عشر من نفس الشهر.
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