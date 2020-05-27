شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوميز يتحدث عن أهداف ليفربول بعد العودة للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جو جوميز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه حقق الاستفادة القصوى من الجلسات التدريبية التي يقوم بها اللاعبين في مجموعات صغيرة منذ عودتهم إلى «ميلوود» الأسبوع الماضي.

وقال جوميز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لم تمنع التدريبات عن بعد، سيطرة الشدة والتنافسية بين اللاعبين، بل يبدوا أنها حفزت الفريق عقب فترة من العمل في المنزل».

وعن رأيه في أشكال الشعر واللحى؟ قال: «أنا استمتع بذلك، ولست منزعجاً. لا أمانع ترك الأمور بحرية. بعض اللاعبين لديهم طقوس تخص تصفيف الشعر واللحية. من الجيد أن تترك الجميع بدون ضغوط».

وعن العودة للتدريبات: «من الرائع أن أعود في ظل ظروف مختلفة. الأمور مختلفة بعض الشيء عن الجلسات العادية لكنها جيدة. من الجيد أن نعود لما كنا نفعله عقب فترة راحة طويلة ونقوم بذلك بطريقة مختلفة. كنا نتدرب بالفعل، لكن بمجرد أن تكون ف الملعب تصبح التدريبات عالية الكثافة. كان من الجيد النهوض والاستمرار.. الجميع حافظوا على لياقتهم البدنية. من الواضح أن لدينا برنامجاً صارماً وضعه لنا فريق الإعداد البدني. لا يبدوا أننا بدأنا من الصفر. الجميع يتوقون للذهاب والاستمتاع بالأمر».

وأضاف: «التنافسية بين اللاعبين ستكون أول الأشياء التي ستعود. تلك الأمور فاتننا كفريق ولم نحصل عليها من التدريب في المنزل. بمجرد أن نتمكن من أداء بعض الجلسات التدريبية سترتفع التنافسية مرة أخرى».

وأجب جوميز على سؤال ما مدى صعوبة التدريب دون تحديد تاريخ عودة؟ قائلا: «من الواضح أنها مختلفة. لقد اعتدنا على وجود جدول محدد طيلة العام. علينا أن نتكيف مع الأمر. الجميع يعيشون نفس الظروف، وغير متأكدين مما ستؤول إليه الأمور. ربما كان هذا هو التحدي الأكبر خلال فترة الإغلاق، القيام بالتدريبات دون معرفة ما سينتهي إليه الأمر. نحن نقوم بذلك في بيئة أكثر متعة الآن، والأمر يتعلق فقط بالاستمتاع باللحظة التي نعيشها. نحن محظوظون بالعمل في مثل هذه الظروف وأننا على أرض الملعب لنفعل ما نحب. هذا يكفي بالنسبة لنا حتى نستمر».

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واختتم: «تحقيق انتصارين فقط.. نعم هذا هو هدفنا. من المهم أن نستعد لتحقيقه. نحن نعتني بعلوم الرياضة من الجانب البدني. من الناحية الخططية، من الواضح أننا عدنا لها قدر الإمكان. نحن بالفعل على دراية بالمكان الذي توقفنا فيه، والجميع يبذلون قصارى جهدهم للاستمرار رغم التدريبات في مجموعات أصغر».