شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الألماني اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تستأنف اليوم الأربعاء، منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، بإقامة 5 مباريات في إطار مواجهات الجولة 28 للبطولة. وتبدأ المنافسات بمباراة أر بي لايبزيج مع هيرتا برلين، والتي ستنطلق في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1. كما تقام 4 مباريات في الثامنة والنصف مساءا وتنقل على القنوات التالية: يونيون برلين ضد ماينز 3 beIN Sports HD. أوجسبورج ضد بادربون 4 beIN Sports HD. دوسلدورف ضد شالكه 1 beIN Sports HD. Advertisements هوفنهايم ضد كولن 2 beIN Sports HD. الوضع في مصر

اصابات 18,756

تعافي 5,027

وفيات 797

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