شكرا لقرائتكم خبر عن «عوار» على رادار يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل حسام عوار، نجم نادي ليون الفرنسي، دائرة اهتمام مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي إذ يدرسون التقدم بعرض للحصول على خدماته بداية من الموسم القادم على سبيل الإعارة.

وحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس عازم على ضم «عوار» إلا أنه سيحاول استعارته لمدة عامين عوضًا عن شرائه بسبب الانعكاس السلبي لأزمة فيروس كورونا على النادي من الناحية المالية.

ويبلغ ثمن اللاعب حوالي 50 مليون يورو على الأقل، لذا سيكون خيار الاستعارة هو الأمثل بالنسبة لمسؤولي السيدة العجوز الذين يفضلون تقسيم الالتزامات المالية على موسمين.

ومن جانبه، قد لا يملك ليون القدرة على رفض العرض إذ يبدو في طريقه لفقدان أفضل لاعبيه بعد فشله في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم القادم لأول مرة منذ عام 1997.