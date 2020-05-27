شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفتح الباب أمام رحيل «ديمبيلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فتح نادي برشلونة الإسباني الباب أمام فكرة رحيل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد فشله في تثبيت قدميه في صفوف الفريق.
وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن النادي الكتلوني أصبح مستعدًا للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب وسيوافق على رحيله في حال تلقيه عرضًا مرضيًا في الصيف.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عرضًا في حدود 50 مليون يورو سيكون كافيًا لإقناع إدارة البلوجرانا ببيع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، رغم دفعها أكثر من ضعف هذا المبلغ للتعاقد معه منذ قرابة 3 سنوات.
وكان «ديمبيلي» قد أنضم إلى برشلونة قدمًا من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة تكلفت 105 مليون يورو، إلا أنه لم ينجح في تقديم أفضل مستوياته في كامب نو بسبب تعرضه للعديد من الإصابات بالإضافة إلى عدم التزامه.
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