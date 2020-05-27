شفاينشتايجر: بايرن ميونخ حسم لقب الدوري الألماني بالفوز على دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

يرى باستيان شفاينشتايجر النجم السابق لبايرن ميونخ، أن النادي البافاري حسم لقب الدوري الألماني بعد فوزه على ملعب بوروسيا دورتموند بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في قمة البوندسليجا.



وقال النجم السابق لمنتخب ألمانيا في تصريحات لقناة "ايه.ار.دي" التليفزيونية اليوم "من الممكن إرسال كأس البطولة إلى ميونخ منذ الآن".

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وأضاف "إنه أمر مؤسف للبوندسليجا لأن الجماهير تبحث عن الإثارة والمباريات القوية في نهاية الموسم".

جاء هدف الفوز لبايرن ميونخ على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة وسجله جوشوا كيميتش.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012 .