شكرا لقرائتكم جيرالدو يتلقي عرضا من النجم الساحلي للرحيل عن الأهلي فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي عرضاً شفهياً للانتقال لنادي النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلم "الخليج 365" أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع جيرالدو منذ أيام وأكد له أن نادي النجم الساحلي التونسي يرغب في التعاقد معه خلال الموسم المقبل وأوضح الوكيل للاعب الأنجولي أن النادي التونسي تابعه خلال الفترة الماضية ويرغب في ضمّه في الموسم المقبل لاسيما في إقتراب رحيله عن الأهلي ، ولم ترتقي المفاوضات بين وكيل اللاعبين واللاعب الأنجولي لمرحلة الجدية ولم تتعدى حدود المفاوضات الودية خاصة في ظل تلقي اللاعب عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية ، حيث سبق وأبدت عدة أندية في الخليج والبرازيل رغبتها في ضم اللاعب الأنجولي بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبي من ناحية أخرى.

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وبخلاف العروض الخارجية هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.