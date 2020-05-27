شكرا لقرائتكم وليد أزارو ينتظر وصول عرض سعودي كبير بعد قرار الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الاتفاق السعودي وصول عرض من أحد أندية القمة في الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وبذلك ينضم العرض السعودي المرتقب لقائمة الأندية التي ترغب في ضم وليد آزارو الصيف المقبل في ظل رفض الاتفاق السعودي تجديد إعارة اللاعب أو شراؤه نهائياً لأسباب مالية وكذلك رفض الأهلي استعادة مهاجمه المغربي لعدم حاجة الفريق لجهوده بناءً على رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وليد آزارو يجهز عدة عروض عربية وأوروبية من أجل مناقشتها مع القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما رفض الاتفاق تجديد الإعارة أو شراء اللاعب نهائياً كما أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم حاجته لعودة المهاجم المغربي ، وأبلغ مسئولو الأهلى وليد أزارو بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

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وكان نادى الاتفاق، قد أعلن مؤخراً عدم تجديد إعارة وليد آزارو وأكد النادى السعودى أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، لكن الأهلى رفض عودة اللاعب بناءً على رؤية رينيه فايلر الذى يرى أن طريقة لعب المهاجم المغربى لا تُناسب خطته، وبذلك من الأفضل أن يستمر خارج النادي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسي، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلي وسيناقش اللاعب هذه العروض مع القلعة الحمراء قريباً لأختيار أحدهم.