شكرا لقرائتكم كولومبيا تتطلع إلى استئناف مسابقة الدوري في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إرنستو لوسينا وزير الرياضة الكولومبي يوم الأربعاء أن السلطات منحت الأندية الضوء الأخضر للمران مرة أخرى في يونيو وسط تطلعات بإقامة منافسات المسابقات المحلية في أغسطس.

وقال لوسينا لإذاعة محلية: سيتم السماح بإقامة التدريبات الفردية بدءا من الثامن من يونيو. سنحتاج إلى فترة تتراوح بين 15 و20 يوما على الأقل لإجراء الاختبارات المطلوبة.

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وأضاف وزير الرياضة أنه إذا جاءت نتائج الاختبارات سلبية سيتم السماح بإقامة التدريبات الجماعية في يوليو على أمل إقامة منافسات الدوري المحلي في أغسطس حضور مشجعين.

وأكد لوسينا أنه سيلتقي مع ممثلي 20 ناديا بالدرجة الأولى يوم الجمعة لتحديد موعد استئناف الدوري الذي توقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واقترحت بعض الأندية إقامة المباريات المتبقية في أماكن محددة لمحاولة خفض فرص انتقال العدوى.