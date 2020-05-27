شكرا لقرائتكم قائد شالكه يؤكد دعم اللاعبين للمدرب فاغنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عمر ماسكاريل قائد فريق شالكه الألماني، أنه وزملاءه بالفريق يدعمون المدير الفني ديفيد فاغنر، في ظل الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق.

وقال لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عاما في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء : نحن اللاعبون ندعم المدرب تماما. حيث أننا نثق في خطته وأفكاره، فاغنر مدرب من الطراز الأول، والوضع الذي يعيشه الفريق ليس بسببه.

ولم يحقق شالكه أي انتصار في تسع مباريات متتالية في الدوري الألماني ليتراجع إلى المركز الثامن، وبات مهددا بالغياب عن المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

ومنذ استئناف منافسات الدوري الألماني في 16 مايو الجاري، بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تلقى شالكه هزيمتين ثقيلتين أمام بوروسيا دورتموند صفر- 4 وأمام أوغسبورغ بثلاثة أهداف دون مقابل.