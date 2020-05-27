شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يحسم "الكلاسيكو" ويوسع فارق الصدارة مع دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم بايرن ميونيخ المتصدر "الكلاسيكو" أمام مضيفه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند في صالحه عندما تغلب عليه 1-صفر، الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني واقترب من اللقب الثامن تواليا.

وسجّل يوشوا كيميش (43) هدف المباراة الوحيد لبايرن ميونيخ الذي عزز موقعه في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند قبل ست مراحل من نهاية الموسم، وبات قريبا جدا من اللقب الثلاثين في تاريخه.