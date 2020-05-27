شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يتلقى عرضاً من النجم الساحلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، عرضاً شفهياً للانتقال للنجم الساحلى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلم ”الخليج 365” أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع جيرالدو منذ أيام وأكد له أن نادى النجم الساحلى التونسى يرغب فى التعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح الوكيل للاعب الأنجولى أن النادى التونسى تابعه خلال الفترة الماضية ويرغب فى ضمّه فى الموسم المقبل، لاسيما فى أقتراب رحيله عن الأهلى، ولم ترتق المفاوضات بين وكيل اللاعبين واللاعب الأنجولى لمرحلة الجدية ولم تتعدى حدود المفاوضات الودية خاصة فى ظل تلقى اللاعب عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

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ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.