شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. راما عز لاعبة الطائرة: أتمنى أتجوز ضابط مثل أبى وبحب حماقى ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "راما عز" لاعبة الكرة الطائرة بنادى وادى دجلة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مش شاطرة قوى فى المطبخ بصراحة ولكن بعرف أحمل وجبات سريعة مثل البيتزا والبانيه.

راما عز من نجمك المفضل؟ كولين فاريل. من مطربك المفضل؟ محمد حماقى. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مضيفة طيران. Advertisements راما عز 2 لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بتجاهل . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ نيللى كريم. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أتمنى أتجوز ضابط جيش بطل مثل أبى.

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