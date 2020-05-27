محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وافقت على استمرار إقامة التدريبات التي قد بدأت بالفعل للاعبيها خلال الأيام الماضية مع السماح بوجود احتكاكات خلالها.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل، فإن أندية إنجلترا عقدت محادثات أمس، الثلاثاء، تحت إشرف جاري هوفمان رئيس رابطة بريميرليج، لمناقشة خطة عودة المسابقة.
وأوضحت الصحيفة أن الرابطة كانت بحاجة إلى 14 موافقة فقط من أجل تمرير خطة العودة، إلا أن أندية بريميرليج كافة أبدت موافقة على السماح بوجود احتكاكات في التدريبات.
وشددت الصحيفة أن الموافقة التي حصلت عليها الرابطة من الأندية زادت من قرب عودة منافسات البطولة الإنجليزية، حيث يعد يوم الجمعة 26 يونيو القادم هو المرجح لاستئناف المسابقة.
وسبق أن تحدد يوم 12 يونيو المقبل موعدًا مبدئيًا لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي، إلا أن الصحيفة أكدت أن الأندية ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت للعودة وهو ما قد يؤجل المنافسات حتى الأسبوع الأخير من الشهر القادم.
الجدير بالذكر أن لاعبي أندية بريميرليج عادوا للتدريبات الجماعية ولكن وفقًا لإجراءات احترازية ووقائية في نهاية الأسبوع الماضي بعد فترة غياب طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إنجليزية تكشف "الموعد الأقرب" لعودة بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.