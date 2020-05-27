"بؤرة ساخنة لكورونا".. عالم إنجليزي: مباراة ليفربول وأتلتيكو تسببت في انتشار الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد العالم الإنجليزي تيم سبيكتور، أن مباراة ليفربول مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الأوروبي، كانت بمثابة بؤرة ساخنة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في إنجلترا.

وأشار سبيكتور في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، إلى أن إقامة المباراة في شهر مارس الماضي تسبب في الكثير من الإصابات والوفيات في بلاده بسبب انتشار انتشار الفيروس.

وقال سبيكتور: "بعد أسبوعين فقط من إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد شاهدنا الكثير من العينات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، ولا ننسى أن خلال تلك الفترة أيضًا أقيم مهرجان شيلتنهام".

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وأكمل: "المباراة والمهرجان كانا نقاط ساخنة رئيسية وبؤرة لانتشار الفيروس في إنجلترا، لقد تسببا في إتساع رقعة انتشاره وسببا الكثير من الإصابات والوفيات".

وأقيمت مباراة ليفربول مع أتليكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في مارس الماضي بحضور 52 ألف مشجع، بينهم ثلاثة ألاف مشجع إسباني وصلوا إلى إنجلترا.

وشهد مهرجان شيلتنهام حضور 251 ألف زائر خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس الماضي، بعدد أقل من 15 ألف زائر عن العام الماضي.