مصدر بالكاف: إقامة أمم أفريقيا في صيف 2022 ليس مستبعدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن احتمالية تأجيل منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام في صيف العام التالي ليس واردًا.
المصدر الذي تحدث مع موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، ولم يُذكر أسمه، شدد أنه من الوارد أن يتم تأجيل البطولة الأفريقية لتقام في يناير 2022.
وقال المصدر: "في الغالب، لن نستطيع أن نشاهد كأس أمم أفريقيا في يناير القادم، الشائع والمحتمل حاليًا هو إمكانية تأجيلها إلى نفس الشهر من عام 2022".
واختتم: "إقامة البطولة في صيف 2022 ليس مستبعدًا، خاصة أن كأس العالم سيقام في نوفمبر، لكن نحن ندرس كافة الأمور الطبية أولًا".
جدير بالذكر أن توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب فيروس "كورونا" أدى إلى حالة من التخبط في مواعيد إقامة البطولات القارية خلال العام الجاري والقادم.
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