مدرب سالزبورج: صلاح "انفجاري".. ومينامينو نفس قدراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جيسي مارسش المدير الفني لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، أنه لا يفضل أن يلعب تاكومي مينامينو لاعب فريقه السابق والذي انتقل إلى ليفربول الإنجليزي، في مركز الجناح.

وأشار مارسش في تصريحات عبر مقطع بث مباشر نشرها موقع فرانس 24، إلى أن مينامينو لا يمتلك القدرات التي تمكنه مما وصفه بـ"الانفجار الحركي" كالثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

وقال مدرب سالزبورج: "مينامينو ليس انفجاريًا مثل صلاح وماني، لكنه يمتلك إمكانيات بدنية، لاعب ذكي للغاية، أي لاعب من الممكن أن يحتاج إلى الوقت لإظهارما يمتلكه من قدرات".

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وأكمل: "من الأفضل ألا يلعب مينامينو في نفس مركز صلاح وماني خلال المباريات، لأنهما دائمًا ما يستخدمان الحركية الانفجارية وهو ما لا يمتلكه الياباني".

واختتم: "أفضل أن يلعب مينامينو في نفس مركز فيرمينو، إنه جاهز ليكون تحت الضغط دومًا، وبإمكانه أيضًا التواجد كصانع ألعاب في المركز رقم 10 ليحصل على الكرة ويتقدم للأمام لتسجيل الأهداف".

الجدير بالذكر أن مينامينو كان لاعبًا في صفوف سالزبورج حتى تعاقد ليفربول معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.