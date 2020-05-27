مرتضى منصور: نعمل على إنشاء ستاد عالمي للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بأن النادي يعمل على انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادى فى ٦ اكتوبر.

وأضاف رئيس نادي الزمالك بأن الإدارة تعمل على تجهيز إنشاء استاد عالمى فى 6 أكتوبر يليق بنادى الزمالك. فى ٦ اكتوبر.وأضاف رئيس نادي الزمالك بأن الإدارة تعمل على تجهيز إنشاء استاد عالمى فى 6 أكتوبر يليق بنادى الزمالك. وكشف مرتضى منصور، عن تواصله مع احد الشركات لبدأ بناء مقر القلعة البيضاء والاستاد الجديد .

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