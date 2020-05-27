الزمالك يتوصل لاتفاق لتجديد عقد «كارتيرون» لموسم آخر

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ‏ الاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة على تجديد تعاقده مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الانتهاء بشكل رسمى من هذا الملف حيث التقى به الثنائى أحمد وأمير وتم الاتفاق على كافة التفاصيل لتجديد عقده لمدة موسم آخر.

وتوقع رئيس الزمالك أن مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم من الصعب استكمالها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس سيتم الانتهاء بشكل رسمى من هذا الملف حيث التقى به الثنائى أحمد وأمير وتم الاتفاق على كافة التفاصيل لتجديد عقده لمدة موسم آخر.وتوقع رئيس الزمالك أن مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم من الصعب استكمالها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

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