لجنة رباعية بالزمالك لتصعيد قضية نادى القرن دولياً

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه ‏تم تجهيز ملف كامل بالنسبة للشكوى التى سيتم تقديمها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بشأن أحقية الزمالك بلقب نادى القرن. وستتم

الاستعانة بعدد من الخبراء من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادى القرن بالإضافة إلى المستندات الأخرى التى يتم إعدادها عن طريق اللجنة الرباعية التى شكلها مجلس الإدارة فى اجتماعه الأخير والمكونة من المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف وهانى زاده وأحمد مرتضى.

وأعلن رئيس الزمالك أن بطاقات العضوية الجديدة فى الزمالك تحمل جملة «نادى القرن الحقيقى».