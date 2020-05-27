محمد محمود يتعافى من الإصابة نهائياً

تأكدت جاهزية محمد محمود، نجم خط وسط النادي الأهلي، نهائياً من إصابته التى تعرض لها بقطع فى الرباط الصليبى وأصبح جاهزاً لخوض المران الجماعى فور عودته بعد إنهاء مرحلة التأهيل. استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة تدريبات الفريق الجماعية يوم 15 يونيو المقبل بعد مشاورات بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر وإدارة النادى فى المرحلة الماضية.

ويترقب مسؤولو الأهلى الموافقة النهائية من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على إعلان يوم 15 يونيو المقبل موعداً لاستئناف التدريبات الجماعية للأندية وتحديد آلية خوض التدريبات فى المرحلة القادمة.

وينتظر أيضاً مسئولو النادى الأهلى القرار النهائى من جانب اتحاد الكرة بشأن استكمال الموسم الحالى من عدمه وهو ما يترتب عليه العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء فى المرحلة القادمة. يوم 15 يونيو المقبل بعد مشاورات بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر وإدارة النادى فى المرحلة الماضية.ويترقب مسؤولو الأهلى الموافقة النهائية من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على إعلان يوم 15 يونيو المقبل موعداً لاستئناف التدريبات الجماعية للأندية وتحديد آلية خوض التدريبات فى المرحلة القادمة.وينتظر أيضاً مسئولو النادى الأهلى القرار النهائى من جانب اتحاد الكرة بشأن استكمال الموسم الحالى من عدمه وهو ما يترتب عليه العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء فى المرحلة القادمة.

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