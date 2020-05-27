أهلي جدة يقترب من تجديد تعاقده مع عبدالفتاح عسيري

اقترب فريق أهلي جدة السعودي، من تجدد تعاقده مع لاعبه عبد الفتاح عسيري، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.
وأكدت، تقارير سعودية، اليوم الأربعاء،
ويحق للاعب التوقيع الحر لأي نادي يرغب في الحصول على خدماته يونيو المقبل، دون استفادة النادي بأي جانب مادي.
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