أهلي جدة يقترب من تجديد تعاقده مع عبدالفتاح عسيري

اقترب فريق أهلي جدة السعودي، من تجدد تعاقده مع لاعبه عبد الفتاح عسيري، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.

وأكدت، تقارير سعودية، اليوم الأربعاء،

أن إدارة النادي السعودي، في طريقها لتقديم عرض رسمي للاعب، يعد الأعلى من بين الفئات الحالية التي تنص عليها لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي للعبة، لإقناع اللاعب بالبقاء وهو الأمر الأقرب للحدوث.ويحق للاعب التوقيع الحر لأي نادي يرغب في الحصول على خدماته يونيو المقبل، دون استفادة النادي بأي جانب مادي.