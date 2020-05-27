الخطيب يجتمع اليوم بلجنة التخطيط

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي اجتماعاً اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروى وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادى وإدارته.

ويعقد محمود الخطيب اجتماعاً اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

على صعيد آخر، حرص الخطيب على الاطمئنان على حالة العميد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادى، الذى أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لوائل عزت، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادى.

وأكد رئيس النادى ثقته الكبيرة فى الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التى تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا المستجد»، الذى يجتاح العالم.

وواصلت اللجنة الطبية بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى جهودها من أجل بحث كيفية تطهير النادى وتعقيمه خلال المرحلة القادمة والمتابعة القوية لخطة إعادة فتح النادى مجدداً بعد منتصف شهر يونيو.

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