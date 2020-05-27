«الخطيب» يرد عملياً على شائعات إصابته بفيروس كورونا

، رد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على الشائعات السخيفة التى تم ترويجها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بإصابته بفيروس «كورونا».

ودعا الخطيب لاجتماع طارئ اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء والإدارة المالية فى الوقت الذى أعرب أسامة حسنى

نجم الأهلى الأسبق وزوج ابنة الخطيب عن استيائه من هذه الشائعات بخلاف أن ندى ابنة الخطيب أكدت عبر مواقع التواصل الاجتماعى عدم صحة هذه الأنباء تماماً.