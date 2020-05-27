الأهلى يقرر عودة التدريبات 15 يونيو.. ويترقب موافقة وزارة الرياضة

استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة تدريبات الفريق الجماعية يوم 15 يونيو المقبل بعد مشاورات بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر وإدارة النادى فى المرحلة الماضية.

ويترقب مسؤولو الأهلى الموافقة النهائية من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على إعلان يوم 15 يونيو المقبل موعداً لاستئناف التدريبات الجماعية للأندية وتحديد آلية

خوض التدريبات فى المرحلة القادمة.وينتظر أيضاً مسئولو النادى الأهلى القرار النهائى من جانب اتحاد الكرة بشأن استكمال الموسم الحالى من عدمه وهو ما يترتب عليه العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء فى المرحلة القادمة.