«زيدان» يجدد مفاوضات ريال مدريد مع نجم أياكس

جدد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، مفاوضات التعاقد مع دونى فان دى بيك نجم خط وسط فريق أياكس الهولندى للفوز بخدماته فى الموسم الجديد. وأكدت تقارير فرنسية الفرنسى أن زيدان تواصل بالفعل مؤخراً مع فان دى بيك لإقناعه بالانتظار وإمكانية ضمه إلى صفوف الفريق الملكى خاصة فى ظل أنباء اقترابه من نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي. نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويرغب ريال مدريد فى ضم لاعب خط وسط سوبر ولكنه فشل فى إقناع تشيلسى الإنجليزى بالتخلى عن لاعبه الفرنسى نجولو كانتى كما أن بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى تبدو تكلفته مرتفعة.

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