رياضة | الخطيب يناقش تطوير أكاديمية الأهلي وتخفيض رواتب اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يناقش تطوير أكاديمية الأهلي وتخفيض رواتب اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشة ملف تطوير الأكاديمية الخاصة بالنادي، في اجتماعه مع لجنة التخطيط لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ويعقد بيبو، جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، لمناقشة تطوير الأكاديمية الخاصة وبعض الملفات الهامة.

كما يطلع الخطيب، على التصور الذي وضعه خالد بيبو، عن كيفية التطوير وزيادة عدد الفروع داخل مصر وكذلك في إفريقيا بما يحقق للنادي دخلاً ماديًا كبيرًا.

وتطرح اللجنة في اجتماعها رؤيتها لتطوير قطاع الناشئين في السنوات المقبلة، وكيفية توفير موارد يتم من خلالها الصرف علي النادي لاسيما خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما يتابع الخطيب، آخر ما توصل إليه سيد عبد الحفيظ من مفاوضات مع نجوم الفريق الأول بشأن التنازل عن جزء من مستحقاته لدي النادي، خاصةً في ظل توقف النشاط، كما سيتم بحث كيفية سداد الرواتب علي أقساط.