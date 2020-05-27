رياضة | تشيلسي يستهدف إفساد خطط برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستهدف إفساد خطط برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير إسباني اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستعد للتحرك نحو أحد أهم أهداف نادي برشلونة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ورد عن شبكة "دون بالون" الإسبانية، فإن تشيلسي يسعى لضم لاعب خط الوسط البوسني الدولي "ميراليم بيانيتش".

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن تشيلسي سيعرض التخلي عن لاعب خط وسطه، الإيطالي "جورجينيو" كجزء من الصفقة، لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن بيانيتش.

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وقد يجد هذا العرض إعجاب "ماوريسيو ساري" المدير الفني ليوفنتوس، والذي سبق له وأن عمل مع جورجينيو في فريقي نابولي الإيطالي وتشيلسي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أفادت لاقتراب برشلونة من التوصل لإتفاق حول بيانيتش، حيث يسعى يوفنتوس لضم البرازيلي "أرثر ميلو" لاعب وسط برشلونة ضمن تلك الصفقة.

وتوترت علاقة صاحب الـ30 عاماً بساري، عقب لقاء يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي قبل التوقف بسبب كورونا، حيث قام الأخير بانتقاد بيانيتش أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن بيانيتش انضم ليوفنتوس من نادي روما في صيف عام 2016، ويمتد عقده الحالي مع يوفنتوس حتى صيف 2022.