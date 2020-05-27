رياضة | بعد اشتباه إصابته بالكورونا.. أشرف صبحي يطمئن على محمود سعد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اشتباه إصابته بالكورونا.. أشرف صبحي يطمئن على محمود سعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على صحة محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم بعد تعرضه لوعكة صحية واشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وقام وزير الشباب والرياضة بإجراء اتصال هاتفي بالمدير الفني لاتحاد الكرة اطمئن خلاله على صحته.

وكان الدكتور محمود سعد قد أجرى مساء أمس الثلاثاء تحليلا لاشتباه إصابته بفيروس كورونا، حيث من المنتظر أن تظهر نتيجته خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان سعد قد استقبل عددًا من المدربين المصريين العالقين في الخارج بعد عودتهم إلى مصر، حيث ينتظر نتيجة التحاليل الخاصة به.