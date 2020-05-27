رياضة | نجم ليفربول على أعتاب نيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول على أعتاب نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، عن قرب رحيل أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، بحلول سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بواسطة الصحفي "دومنيك كينج" فإن نادي ليفربول لن يمانع في رحيل جناحه السويسري الدولي "شيردان شاكيري" خلال الصيف القادم.

وأكدت التقارير، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في طليعة المهتمين بخدمات شاكيري، حيث يستعد النادي لثورة في سوق الإنتقالات، بعد انتقال ملكيته لصندوق الإستثمار السعودي.

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كما نوهت الصحيفة الإنجليزية، أن لاعب ستوك سيتي السابق ليس ضمن خطط "يورجن كلوب" المستقبلة في ليفربول.

وأدى قدوم الياباني "تاكومي مينامينو" من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير الماضي، فضلاً عن تألق النجمين الشابين، كورتس جونز" و"هارفي إيليوت" لتقلص فرص مشاركة شاكيري، ولعبه دور البديل الأول لثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح، ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو.

وتقلصت مشاركات شاكيري مع ليفربول هذا الموسم عند 10 مباريات بجميع المسابقات، بمجموع دقائق بلغ 256 دقيقة فقط، وتمكن من تسجيل هدفاً وحيداً، كان في لقاء الديربي ضد نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم صاحب الـ28 عاماً من نادي ستوك سيتي لليفربول في صيف عام 2018 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وتبلغ قيمته التسويقية حالياً مبلغ 16 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".