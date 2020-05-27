رياضة | عرض غريب من يوفنتوس لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض غريب من يوفنتوس لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي يوفنتوس الإيطالي أحد مدافعيه على فريق برشلونة الإسباني كبديل عن الهولندي ماتياس دي ليخت الذي طلبت إدارة كامب نو ضمه في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع مع تقدم جيرارد بيكيه في العمر.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن دي ليخت يفضل الانتقال إلى برشلونة إذا رحل عن فريق السيدة العجوز لكن تبقى كل هذه الأمور مجرد أمنيات خاصة في هذا الموسم الكروي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشفت الصحيفة عن أن يوفنتوس عرض التعاقد مع آرثر ميلو نجم برشلونة مقابل الاستغناء عن المدافع دانييلي روجاني والذي لا يشارك بشكل أساسي في المباريات بسبب وجود كيليني وبونوتشي ودي ليخت وديميرال كأساسيين في الخط الخلفي.