رياضة | اجتماع بين رابطة الدوري والحكومة الإيطالية لحسم عودة الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع بين رابطة الدوري والحكومة الإيطالية لحسم عودة الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلتقي رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، غداً الخميس، مع الحكومة في اجتماع سيحدد مصير الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سيعلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومسؤولو رابطة الدوري من وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوقف، وتحديداً منذ 9 مارس بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، الذي وصل عدد ضحاياه في إيطاليا إلى قرابة 30 ألف شخص.

وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ 4 من الشهر الجاري، وهي أملت بالعودة الى المنافسة في 13 يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوماً بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى 14 من نفس الشهر.

وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر حتى الخميس لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.

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ومن جانب آخر أشارت بعض التقارير في الساعات الماضية بأن هناك تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت اللجنة العلمية التابعة للحكومة الإيطالية تحذير خاص بحالة المتعافين من فيروس كورونا، وشهد الدوري الايطالي ظهور العديد من الحالات بين اللاعبين في الأشهر الماضية.

وقال لوكا ريتشيلدي عضو اللجنة العلمية للحكومة في تصريحات حسب صحيفة "لا ريبوبليكا" : "المتعافين من فيروس كورونا سوف يكون لديهم مخاوف بشأن اللياقة البدنية خاصة في فصل الصيف".

وتابع : "هناك الكثير من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا أصبح لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي، وسوف تستمر هذة الأزمات لمدة أشهر".