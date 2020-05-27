رياضة | ريال مدريد ينضم إلى سباق ضم موهبة شالكة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينضم إلى سباق ضم موهبة شالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن انضمام ريال مدريد إلى السباق للتعاقد مع موهبة شالكة رابي ماتوندو لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُفترض أن لاعب مانشستر سيتي السابق برز كهدف للانتقال لمانشستر يونايتد وليفربول بعد موسم رائع له في الدوري الألماني.

أصر الاعب الويلزي رابي ماتوندو مؤخرًا على أنه لا يزال يركز على إكمال الموسم مع شالكه ، لكن الشائعات التي تدور حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا تستمر في التزايد.

في الواقع ، يدعي دياريو أن مدريد تراقب عن كثب التطورات المحيطة بماتوندو ، مع افتراض أن زين الدين زيدان يعطي الأولوية لتعاقدات اللاعبين الصاعدين قبل فترة الانتقالات الصيفية.

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ظهر ماتوندو في كل من مباريات شالكه منذ استئناف الدوري الألماني - حيث لعب 77 دقيقة من هزيمة فريقه 3-0 على أرضه أمام أوغسبورغ يوم الأحد.

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وفي سياق آخر توصل نادي ريال مدريد لاتفاق على تجديد عقد هنريك كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق الذي بات ركيزة أساسية في خط وسط النادي الملكي ويمكن البناء عليه لمواسم مقبلة.

وقال صحفي موثوق بإذاعة وندا ثيرو الإسبانية: "جدد لاعب خط وسط البرازيلي كاسيميرو عقده مع ريال مدريد لكن انتشار فيروس كورونا حال دون الإعلان النهائي عن التجديد وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي مع انتهاء وباء فيروس كروونا".

وأصبح كاسيميرو قطعة لا غني عنها لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي حيث لعب 35 مباراة في هذا الموسم سجل فيها 4 أهداف رغم أن دوره الدفاعي هو الواجب الأول في الأساس.