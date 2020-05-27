رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من ضربته الأولى في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من ضربته الأولى في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إبرام أولى صفقات الفريق، استعداداً للموسم المقبل.

وبات النادي الباريسي قاب قوسين أو أدنى من شراء عقد مهاجمه "ماورو إيكاردي" بصفة نهائية، بعد أن قضى الأخير الموسم الجاري معاراً من نادي إنتر ميلان.

ووفقاً لموقع "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن الصحفي الشهير "نيكولو تشيريا"، فإن إدارة باريس سان جيرمان وصلت لمراحل متقدمة للغاية بشأن شراء عقد إيكاردي بشكل نهائي.

وأكدت التقارير، أن البرازيلي "ليوناردو" المدير الرياضي للنادي الفرنسي يقود عملية التفاوض مع الإنتر بشأن إيكاردي.

Advertisements

وزعمت التقارير، أن باريس سان جيرمان وعد اللاعب براتب سنوي يُقدر بـ10 ملايين يورو، فيما يتبقى الإتفاق النهائي حول قيمة الصفقة.

وعرض النادي الباريسي مبلغ 55 مليون يورو لضم اللاعب متضمناً المتغيرات، إلا أن إدارة النيرادزوري تطلب 60 مليون يورو غير شامل المتغيرات.

ومن المقرر، بحسب التقارير، أن يتوصل الطرفان لصيغة اتفاق بدفي غضون أيام قليلة مقبلة، يوقع بعدها قائد إنتر ميلان السابق على عقد مدته 4 أعوام مع باريس سان جيرمان.

وساهم اللاعب في 20 هدفاً خلال 31 ظهور له بقميص النادي الباريسي، وكان اللاعب مستهدفاً من عدة أندية، أبرزها تشيلسي ويوفنتوس ونابولي