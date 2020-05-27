رياضة | ريال مدريد يرفض الشائعات في صفقة كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفض الشائعات في صفقة كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤمن نادي ريال مدريد بإمكانية ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية ويثق في قدرة اللاعب على الانتقال إليه لتعويض كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

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وكشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني عن أن فكرة تجديد عقد كيليان مبابي لباريس سان جيرمان الفرنسي لا تشغل بال ريال مدريد لأنه يعلم مدى رغبة مبابي في الانتقال إليه واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وأشار الموقع إلى أن مبابي يريد اللعب في سانتياجو برنابيو تحت قيادة زين الدين زيدان رغم كل ما يثار عن رغبة ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي قبل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.