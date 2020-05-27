رياضة | الاتحاد الإماراتي يفاضل بين 4 مدربين للمنتخب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإماراتي يفاضل بين 4 مدربين للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح يوسف حسين السهلاوي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد، أن اللجنة استقرت على أسماء 4 مدربين أجانب من داخل الدولة وخارجها، لتولي تدريب "الأبيض" خلال الفترة المقبلة.

لم يكشف السهلاوي عن أسماء المدربين الأربعة، لكنه أكد في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن جميع المدربين الأربعة أبدوا الاستعداد لتولي المهمة من أجل قيادة الفريق فيما تبقى من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال السهلاوي: "اللجنة وضعت سيناريو للعمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدرب المنتخب الوطني الذي سيخلف الصربي إيفان يوفانوفيتش إذا أقيمت التصفيات خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث سيكون المدرب الذي يقع عليه الاختيار على دراية بكرة الإمارات لضيق الوقت، وفي حال تمت إقامة التصفيات في عام 2021 كما يشاع، سيكون التعاقد مع مدرب أجنبي من خارج الإمارات يملك الخبرة في عمل المنتخبات لإعداد منتخب قوي للسنوات المقبلة يمكن الرهان عليه مستقبلاً.

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وأضاف السهلاوي: "اللجنة لا تتعجل في التعاقد النهائي مع أحدهم خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الرؤية لا تزال ضبابية للوضع الصحي بالعالم الناجم عن جائحة كورونا، وعدم اتضاح مواعيد إقامة التصفيات خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "المنتخب بحاجة لفترة شهر لإعداد وتجهيز اللاعبين قبل انطلاقة التصفيات".

وكشف السهلاوي النقاب عن وجود استراتيجية عمل جديدة وإعادة ترتيب أوراق منتخبات المراحل السنية، والتي تعتبر القاعدة الأساسية التي تمد المنتخب الأول بالعديد من المواهب، حيث تعمل اللجنة على تسكين مدربين لمختلف المنتخبات خلال الفترة المقبلة ومن بينهم المنتخب الأولمبي الذي سيتم إعداده لأربع أعوام للمشاركة في أولمبياد 2024 بباريس، وقبلها التصفيات والنهائيات لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، وبطولة غرب آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، والمشاركة في بطولة آسيا لمنتخب 2004، وباقي مشاركات منتخبات المراحل السنية.