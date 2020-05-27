رياضة | برشلونة يطلب 50 مليون يورو من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطلب 50 مليون يورو من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر نادي باريس سان جيرمان في فكرة التعاقد مع نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب مغالاة الفريق الإسباني في الاستغناء عن لاعبه رغم توقف مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

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وكشف موقع لو سبورت الفرنسي عن أن برشلونة حدد مبلغ 50 مليون يورو للتنازل عن خدمات نيلسون سيميدو في الميركاتو الصيفي وهو مبلغ يراه باريس سان جيرمان الفرنسي كبيرًا خاصة مع الخسائر المادية التي أضرت بسوق الميركاتو الصيفي للفريق.

وأشار الموقع إلى صعوبة انتقال مدافع برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي والذي يضع التجديد للنجمين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي على رأس أولوياته في نهاية هذا الموسم قبل التفكير في الصفقات من الأساس.