رياضة | برشلونة يخطط لضم 3 مدافعين دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم 3 مدافعين دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم الجديد بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث اتجهت أنظاره إلى الدوري الإيطالي من أجل التعاقد مع مدافعين من هناك لتعويض تقدم جيرارد بيكيه في العمر.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن أن برشلونة يفاضل بين ثنائي يوفنتوس دانييل روجاني وماتياس دي ليخت بجانب الثنائي السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان وماتيو دي تشيليو لاعب ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كبر سن جيرارد بيكيه وتراجع أداء الثنائي الفريق كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي دفع برشلونة إلى التوجه لمدافعي الدوري الإيطالي من أجل التدعيم في الموسم الجديد في ظل الرغبة في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.