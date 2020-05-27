رياضة | وزارة الشباب والرياضة تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي في ضوء قرارات مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي في ضوء قرارات مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الاندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.

وأوضح صبحي، بأن هدفنا في المقام الاول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.

واشار وزير الرياضة بأن تلك الضوابط والمعايير ملزمه لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات والاندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.