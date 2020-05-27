رياضة | بسبب الكورونا.. اليابان تخترع تطبيق يتيح للجمهور التشجيع عن بعد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. اليابان تخترع تطبيق يتيح للجمهور التشجيع عن بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينما تستعد الرياضية اليابانية للعودة بحذر واستئناف نشاطها المتوقف بسبب حائجة كورونا نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بعد خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين خوفا من تفشي العدوى.

يتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفاً، أو من خلال رسائل شخصية، خاصة بهم وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

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ومؤخراُ قامت مؤسسة ياماها التي طورت التطبيق الجديد بتجربته في إستاد شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية، وهما جوبيلو إيواتا، وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبر للصوت موزعة في أنحاء الملعب.

ويتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.